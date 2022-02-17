Топ-5 «нетипових» вакансій на Кіровоградщині

Ви шукаєте роботу? Фахівці обласного центру зайнятості склали «Барометр професій», скориставшись яким ви зможете визначити професії, актуальні на ринку праці, професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях, взагалі відсутні на ринку праці професії, а також нетипові вакансії в регіоні. Цікаво? Читайте далі. Це дасть вам можливість визначити для себе, у якій сфері себе реалізувати, аби бути затребуваним та мати високооплачувану роботу.

Відсутні на ринку праці регіону професії. Бондар, гіпсувальник, видувальник скловиробів, виноградар, гончар, емульсувальник, кресляр, паркетник, ретушер, телеграфіст, квіткарка, ткач, цокольник, цукерник, архітектор, жокей.

Професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях. Закрійник, верстатник деревообробних верстатів, штукатур, касир торговельного залу, манікюрник, машиніст крана (кранівник), слюсар-інструментальник, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, тесляр, столяр, шліфувальник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, маляр, бармен.

Актуальні професії на ринку праці регіону. Водій автотранспортних засобів, тракторист, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, слюсар-ремонтник, продавець продовольчих і непродовольчих товарів, електрогазозварник, продавець-консультант, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, швачка, електромонтер з експлуатації розподільних мереж.

Серед пропозицій від роботодавців є і «нетипові». Наприклад:

Геолог. Заробітна плата – 15840 грн.

Геофізик. Заробітна плата – 18000 грн.

Дефектоскопіст з магнітного контролю. Заробітна плата – 6500 грн.

Мельник. Заробітна плата – 6500 грн.

Екіпірувальник. Заробітна плата – 6500 грн.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування.

Довідково. Станом на 01 лютого поточного року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,5 тис. од.