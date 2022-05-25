ТОП-5 сфер діяльності, які найбільш потребують працівників сьогодні

У Кіровоградській області найбільша нестача працівників нині спостерігається на підприємствах у сфері вирощування зернових культур (крім рису), бобових і насіння олійних культур. У свою чергу найбільшу зарплату пропонують новим працівникам у медичній сфері: у середньому – 16,1 тис. грн.

Рейтинг сфер діяльності, які найбільш потребують працівників, станом на 23 травня 2022 року:

1. Охорона здоров’я – 107 вакансій, середня зарплата – 16,1 тис. грн

2. Сільське господарство – 78 вакансій, середня зарплата становить 7,8 тис. грн

3. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 48 вакансій, середня зарплата – 7,4 тис. грн

4. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 38 вакансій, середня зарплата майже 10 тис. грн

5. Оптова та роздрібна торгівля – 28 вакансій, середня зарплата – 7,3 тис. грн.