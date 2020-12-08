Топ професій початку зими: вакансії Кіровоградщини з найвищою оплатою

Станом на 07 грудня, у службі зайнятості Кіровоградщини зареєстровані 1068 актуальних вакансій. Середній розмір заробітної плати, зазначений у поданих роботодавцями вакансіях, становить 7,2 тис. грн.

Проте, існує ряд посад, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам від 10 тисяч гривень на місяць. Таких вакансій зареєстровано 182 одиниці за 62 професії. Так, доволі високим залишається попит на лікарів, водіїв та представників залізничних і гірничодобувних професій.

На Гайворонщині до одного з агропідприємств району потрібен керівник із земельних та правових питань. Заробітна плата – 20000 грн.

У Голованівському районі потрібні охоронник (заробітна плата – 12000 грн) та електромеханік (заробітна плата – 11700 грн).

Для організації роботи бухгалтерської служби, до районної лікарні у Добровеличківці потрібен головний бухгалтер (заробітна плата – 15000 грн).

На Долинщині потрібні 2 бригадира на дільницях основного виробництва (заробітна плата – 13572 грн), головний лісничий (заробітна плата – 12200 грн) та 18 монтерів колій (заробітна плата – 10000 грн).

У Знам’янському районі потрібні 4 лікаря загальної практики-сімейних лікаря (заробітна плата: від 12486 до 10 902 грн), 4 помічника машиніста електровоза (заробітна плата – 10650 грн) та 2 свинаря (заробітна плата – 10000 грн).

На Кропивниччині потрібні 4 лікаря загальної практики-сімейних лікаря (заробітна плата – 10000 грн), 4 керуючих відділеннями (банківська сфера) (заробітна плата: від 15000 до 17000 грн), 4 електрогазозварника (заробітна плата: від 10000 до 12500 грн), 3 монтажника санітарно-технічних систем і устаткування (заробітна плата – 12000 грн), 2 виконавця робіт (заробітна плата – 10000 грн), 2 поліцейських (інспектора) патрульної служби (заробітна плата – 11700 грн), начальник відділу електронної комерції та платіжних засобів (заробітна плата – 20000 грн), інженер (заробітна плата – 15000 грн), інженер з технічного аудиту (заробітна плата – 12100 грн), газорізальник (заробітна плата – 12100 грн), начальник чергової частини (заробітна плата – 11100 грн), головний інженер проекту (заробітна плата – 11000 грн), комірник (заробітна плата – 10630 грн), токар (заробітна плата – 10000 грн), начальник зміни (промисловість) (заробітна плата – 10000 грн), майстер локомотивного депо (заробітна плата – 10000 грн), електромеханік (заробітна плата – 10000 грн), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (заробітна плата – 10000 грн), бурильник (заробітна плата – 10000 грн).

Найбільше високооплачуваних вакансій зареєстровано на Маловисківщини (99 одиниць). Потрібні 19 гірників очисного забою (заробітна плата: від 15900 до 21472 грн), 8 електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту устаткування (заробітна плата – 16131 грн), 7 водіїв автотранспортних засобів (заробітна плата – 11315 грн), 6 машиністів електровоза (заробітна плата – 15548 грн), 5 електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту устаткування (заробітна плата – 11900 грн), 5 стовбурових (підземних) (заробітна плата: від 11900 до 14391 грн), 4 електромеханіка підземної дільниці (заробітна плата: від 23400 до 25284 грн), 4 машиніста дробильно-помельно-сортувальних механізмів (заробітна плата – 11989 грн), 3 роздавальника вибухових матеріалів (заробітна плата – 11900 грн), 2 електромеханіка з підіймальних установок (заробітна плата – 26460 грн), 2 гірника підземних (заробітна плата – 16167 грн), 2 люкових (гірничі роботи) (заробітна плата – 15608 грн), 2 машиніст екскаватора (заробітна плата – 15053 грн), 3 кріпильника (заробітна плата: від 14000 до 14600 грн), 2 лікаря-анестезіолог (заробітна плата – 14432 грн), 2 лікаря-акушера-гінеколога (заробітна плата – 13731 грн), 2 гірничомонтажника підземних (заробітна плата – 13300 грн), 2 електрогазозварник (заробітна плата – 11900 грн), 2 слюсаря-ремонтника (заробітна плата: від 10887 до 11145 грн), 2 апаратника очищення стічних вод (заробітна плата – 10400 грн), 2 складача поїздів (заробітна плата – 10400 грн), машиніст підіймальної машини (заробітна плата – 14725 грн), лікар-хірург (заробітна плата – 13893 грн), гірник підземний (заробітна плата – 13160 грн), інженер (заробітна плата – 12000 грн), слюсар-сантехнік (заробітна плата – 11 720 грн), акомпаніатор (заробітна плата – 11 547 грн), рамник (заробітна плата – 11 500 грн), лікар-ендоскопіст (заробітна плата – 11319 грн), лікар-отоларинголог (заробітна плата – 11319 грн), лікар-офтальмолог (заробітна плата – 11319 грн), лікар-уролог (заробітна плата – 11319 грн), слюсар-сантехнік (заробітна плата – 11415 грн), апаратник вилуговування (заробітна плата – 10400 грн).

У Новоукраїнському районі потрібні електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, потрібні водій автотранспортних засобів, машиніст екскаватора. Заробітна плата за усіма вакансіями – 10000 грн.

На Олександрійщині вакантні посади менеджера (управитель) із збуту (заробітна плата – 15000 грн), головний бухгалтер (заробітна плата – 10000 грн), механік (заробітна плата – 10000 грн).

В Олександрівці потрібні 5 лікарів загальної практики-сімейних лікарів (заробітна плата – 10301,5 грн).

На Світловодщині вакантні 2 посади формувальників залізобетонних виробів та конструкцій та по одній посаді інженера-конструктора, електрогазозварника і електрозварника ручного зварювання. Заробітна плата за усіма вакансіями – 10000 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.