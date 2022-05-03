Тополі висотою майже з 5-поверхівку лишилися свого “розкішного волосся”

Тополя висотою майже з 5-поверхівку лишилася свого “розкішного волосся”

Поряд з багатоповерхівками олександрійські комунальники спилюють аварійні дерева, повідомляє “Голос Громади”.

Декілька таких дерев, які десятками років росли в одному з дворів та кремезно стояли на варті місцевих бабусь, що полюбляли посидіти під ним на лавочці, та дітей, що ганяли м’яча поряд на майданчику, добряче “підстригли” працівники комунальної служби.

Тополі були в ріст майже з 5-поверхівку й несли собою загрозу падіння гілок чи цілого дерева під час сильного вітру. З часом деревина почала руйнуватися й втрачати міцність, якою дане дерево й без того похизуватися не може.

Комунальники розпиляли громіздкі гілки та визезли за допомогою спецтехніки.