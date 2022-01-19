Топонімічна комісія: пропозиції нових назв на території міста

Вчора в Олександрійській міській раді відбулося засідання комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на рішення комісії.

Розглядалося 5 питань, серед яких – перейменування двох існуючих топо-назв та утворення нового об’єкту міської топоніміки. Ним стане сквер Тараса Шевченка, який буде облаштовано біля однойменної олександрійської гімнації (про цей проєкт нещодавно повідомляв «Голос Громади»).

Наступними були пропозиції щодо оновлення меморіальних дошок Гнату Юрі та В’ячеславу Чорноволу, які розміщені на будівлі Олександрійського театру.

Враховуючи зміну назви міста Дніпропетровська на м. Дніпро, комісія вирішила перейменувати Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе.

Також засідання розглянуло заяву жителя міста про перейменування провулку Ярославського, оскільки історична постать, ім`ям якої названо провулок, підпадає під закон про декомунізацію. Пропозиції щодо нової назви обговорюватимуться на наступному засіданні.

Остаточні рішення про перейменування існуючих топонімів та створення нового будуть ухвалюватися виконавчим комітетом та сесією міської ради.