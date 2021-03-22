Торгівля штучними квітами в Олександрії – під забороною

Ряд окремих питань стосовно роздрібної торгівлі розглянув виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні і ухвалив по них рішення, повідомляє «Голос Громади».

Готуємося до пляжного сезону. Засідання виконавчого комітету погодило підприємцю А.Мірзоєву за його зверненням виносну торгівлю харчовими продуктами та напоями (крім алкогольних) на міському пляжі біля водойми затопленого розрізу «Байдаківський» з 1 травня по 30 вересня 2021 р.

Але спочатку – Великдень і все, що з ним пов`язано. Дозвіл на торгівлю до великодніх свят та поминального дня ритуальною атрибутикою (крім штучних квітів), починаючи з 10 квітня по 10 травня за адресою пр.Соборний,11 (біля кіоску «Янтарь») отримала підприємець Світлана Усенко.

Обидва дозволи надані за умови дотримання надавачами торгівельних послуг, їхніми працівниками встановлених санітарних та протиепідемічних послуг.

А от на свою заяву про торгівлю штучними квітами у цьому ж місці на пр.Соборному,11, С.Усенко одержала відмову. (І це не перше таке рішення: як відомо, міська влада з екологічних міркувань почала відмовляти суб`єктам підприємництва здійснювати в Олександрії виносну торгівлю штучними квітами ще з 2019 року).

Продавці «Перекрестка» відтепер вночі спатимуть. Не погодив виконком і підприємцю Людмилі Артюховій роботу в цілодобовому режимі магазину «Перекресток» (вул. Перспективна, 15а). Магазин таким чином перестав бути «нічним» і працюватиме за звичайним графіком.