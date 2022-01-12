Торік на Кіровоградщині оформлено понад 71 800 біометричних документів

У 2021 році у підрозділах Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області оформлено 40093 паспорта громадянина України у формі картки та 31 729 закордонних паспортів.

Минулого року відбулось зростання попиту на оформлення біометричних документів у порівнянні з попереднім. За час карантину динаміка зростання кількості оформлення біометричних документів трималась протягом усього 2021 року. Кількість звернень громадян з оформлення ID-картки у порівнянні з 2020 роком зросла на 26,5 %, а паспортів для виїзду за кордон – на 24,4 %.

Минулий рік відзначений і позитивними змінами у процедурі оформлення ID-картки: її було законодавчо спрощено. Відтак ID-картку можна оформити у підрозділах Міграційної служби, а зберігатиметься паспорт у разі неотримання заявником у підрозділі до 3-х років. При оформленні першої ID-картки одночасно можна оформити і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для осіб від 14 до 18 років, без необхідності звернення до податкового органу.

З 2021 року на території області можна отримати послугу з оформлення паспорта громадянина України і в Управлінні Міграційної служби та 24 територіальних підрозділах.