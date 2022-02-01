ТОВ «Прайм Еквіп» пропонує роботу в Олександрії

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Вакансії охоронників та бухгалтера пропонували безробітним під час міні-ярмарків вакансій, які відбулися в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення ТОВ «Прайм Еквіп», що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею обладнанням для закладів харчування.

Фахівці міськрайонного центру зайнятості, переглянувши професійно-кваліфікаційний склад безробітних, провели заходи за кожною професією окремо.

 На перший міні-ярмарок було запрошено безробітних, професійні якості яких відповідали вимогам роботодавця для укомплектування посад охоронників. Другий пройшов для шукачів роботи, які мають освіту бухгалтера.

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Під час спілкування з безробітними менеджер по роботі з персоналом ТОВ «Прайм Еквіп» Григорій Степаненко надав загальну інформацію про підприємство, ознайомив шукачів роботи з вимогами до претендентів на вільні робочі місця, графіком роботи, умовами оплати праці, основними обов’язками.

Безробітних з бухгалтерською освітою менеджер ознайомив з  об’ємом робіт, зауваживши, що бухгалтер має працювати з восьмою версією програми 1-С. Заробітна плата бухгалтера стартує від 8 000 грн. Претендентам на посади охоронників озвучив робочий графік: день (з 8.00 до 20.00), ніч (з 20.00 до 8.00), вихідний (48 годин). Зарплата  – від 6500 грн.

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Г. Степаненко надав вичерпні відповіді на запитання безробітних. Бажаючі заповнили анкети та будуть запрошені для додаткової співбесіди щодо вирішення питання подальшого працевлаштування.

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