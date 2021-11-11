Трагічна втрата бійця з Кіровоградщини в зоні ООС

10 листопада в зоні проведення Операції об’єднаних сил поблизу Бахмута під час несення служби помер військовослужбовець військової частини А2227, молодший сержант 34-річний Володимир Феняк сьогодні, повідомляє «Голос Громади» за інформацією «Кіровоградської Правди».

«Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії. Про це «КП» повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Військовослужбовець родом із села Йосипівка Голованівського району Кіровоградської області.

Поховають Володимира Феняка у рідному селі 12 листопада. Початок прощання о 12:00.

У чоловіка залишилися батьки, брат і сестра», – зокрема зазначається у повідомленні «Кіровоградської Правди».

Співчуття рідним і близьким захисника України…