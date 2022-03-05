Трохи про спорт – на тлі війни: Росію та Білорусь і «на поріг» не пустили на Параліміаду-2022

Спортсмени з паралімпійських комітетів Росії та Білорусі взагалі не виступлять на Паралімпіаді-2022. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Хоча за день перед стартом Паралімпіади-2022 МПК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі змагатися у статусі нейтральних атлетів, без національних прапорів та інших символік їхніх держав. І це попри те, що перед цим Міжнародний олімпійський комітет рекомендував усім організаціям відмовити командам з Росії та Білорусі змагатися на міжнародних змаганнях.

Та рішення про повний недопуск паратлетів двох країн-агресорів навіть у статусі нейтральних спортсменів було все-таки прийнято за день перед стартом Паралімпіади-2022. У Міжнародному паралімпійському комітеті це пояснили масовими зверненнями від представників інших країн, які просто погрожували взагалі знятися зі змагань, якщо спортсмени з Росії та Білорусі будуть змагатися разом з ними. Загроза такого бойкоту призвела до погіршення ситуації у паралімпійському селищі, що і спричинило рішення МПК про повний недопуск РФ та Білорусі.