Трьом олександрійцям – за заслуги перед містом

Традиційною відзнакою до Дня міста вирішила нагородити міська рада трьох жителів Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Отже, цього року лауреатами відзнаки «За заслуги перед містом Олександрією» стали:

Жанна Феодосіївна ГОРОДЕЦЬКА, директор Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи протягом 1982 – 2016 років;

Микола Йосипович ОЛЕФІРОВ, протягом багатьох минулих років директор олександрійського плавального басейну «Дельфін», а нині – голова міської Ради ветеранів спорту;

Лариса Іванівна ХАЛІЗОВА, вчитель математики Ліцею інформаційних технологій, чиї учні неодноразово досягали високих освітніх успіхів на різних рівнях.

Відповідне рішення було ухвалене депутатами на черговій сесії Олександрійської міської ради сьогодні, 14 травня; попередньо спеціальна комісія проводила ретельний відбір кандидатів на нагороду, про що раніше повідомляв «Голос Громади». Нагородження нагрудним знаком та грошовою премією цих заслужених жителів міста, за традицією, відбудеться на урочистостях 275-ї річниці Олександрії