Труп в криниці: олександрійська поліція затримала вбивць

Викрито вбивць людини, останки якої були знайдені нещодавно в криниці одного з мікрорайонів Олександрії – про це «Голос Громади» поінформували в Олександрійському відділі поліції.

Як вже повідомляв кілька днів тому «Голос Громади», 25 червня в колодязі питної води для громадського користування було знайдено останки людини. Ось що уточнив з цього приводу речник, офіцер міського відділу поліції Віталій Старчик:

«25 травня до Олександрійського відділу поліції надійшло звернення від мешканця міста про те, що того ж дня о 18-й годині, перебуваючи біля одного з водоймищ Олександрії, цей громадянин виявив у криниці, розташованій неподалік, частину (верхню) обгорілого людського тіла. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В ході огляду трупа було встановлено особу померлого: ним виявився 32-річний місцевий мешканець. В ході проведених слідчо-розшукових дій по гарячих слідах у скоєнні даного злочину викрито двох мешканців міста віком 31 та 62 роки.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України, оголошено підозри у скоєнні кримінального правопорушення та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років. Триває слідство».

Як вдалося уточнити «Голосу Громади», страшна знахідка була виявлена у криниці неподалік водойми, що у мікрорайоні Перемога.