24 серпня три олександрійські спортсменки встановили рекорд України з унікальної групової вправи пауерліфтингу, повідомляє «Голос Громади».

Подія проходила в Олександрії на площі Соборній і була приурочена до відзначення в місті 30-ї річниці Незалежності України. У спортивному заході взяли участь три спортсменки громадської організації «Сильна Олександрійщина» – Інна Дзюба, Анастасія Ліманська та Єлизавета Кульпанова, вагова категорія – до 65 кілограмів. Їхнє завдання полягало у командному перекиданні автомобільної покришки, багатоповторна вправа виконувалася парами, у процесі її виконання спортсменки по черзі змінювали одна одну. Враховувалися кількість повторів (перекидань) та загальний час виконання. А головна «родзинка» полягала у тому, що цей «спортивний снаряд» – автомобільна покришка – у діаметрі перевищував зріст кожної з цих молодих і тендітних спортсменок, а його вага становила 270 кг!

Варто зазначити, спортсмени «Сильної Олександрійщини» – постійні учасники різних міських святкових заходів, на яких вони незмінно вражають глядачів оригінальними показовими виступами. І вищезгадані пауерліфтерки, незважаючи на свій вік – не новачки у таких шоу. Так сталося і цього разу: глядачів не бракувало і коли розпочався даний силовий екстрім, вони з захватом підтримували дівчат, які по двоє, в стрімкому темпі кантували цю здоровенну, вагою у три центнери, гумову громадину і вона в їхніх руках просто «літала» та важко гепалась об асфальт. Натовп лише зачудовано охав та підбадьорливо вигукував…

І от результат: 30 перекидань, з якими спортсменки впорались за 4 хвилини та 4 секунди і це стало своєрідним рекордом України, що було тут же підтверджено спеціальними сертифікатами, врученими кожній з трьох дівчат під вітальні оплески глядачів.

Голова «Сильної Олександрійщини» Олексій Чиж відповів на запитання спортивного оглядача «Голосу Громади»: «Федерація «Всеукраїнське об`єднання пауерліфтерів» у цьому році запустила проєкт «Книга рекордів України силових видів спорту», куди і внесено тепер досягнення наших атлеток. До речі, це вже другий наш рекорд, зафіксований у цьому проекті: перший рекорд України наші спортсмени встановлювали цього року на міському святкуванні Дня молоді з іншої силової вправи – як пожежні рятувальники (про нього свого часу розповідав «Голос Громади» – прим.авт.). Чи є потенціал у нового рекорду? Теоретично – так, якщо дівчата захочуть його перебити; але це можливо за умови подальших спеціальних тренувань».

А найдосвідченіша з трьох спортсменок (і слід зауважити, найлегша за вагою) Інна Дзюба призналася нам, що готувались вони утрьох спеціально для цього рекорду під керівництвом Олексія протягом одного місяця. Не будемо розкривати секрет методики цієї підготовки, зазначимо лише, що за словами Інни, найкращий результат, порівняно з тренуваннями, вийшов у трійки атлеток саме на цьому виступі. Інна впевнена, що тут вирішальну роль відіграла публіка, палка підтримка якої потужно мотивувала дівчат на рекорд.

Підтримали спортсменок у їхньому виступі також товариші по команді, начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський, заступниця міського голови Ірина Чемерис. Вона ж привітала рекордсменок з успіхом та вручила їм подарунки.