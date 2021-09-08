Три олександрійські багатоповерхівки перейшли в ОСББ

Передачу ще трьох багатоквартирних житлових будинків погоджено на останніх засіданнях виконкому та сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Мешканці багатоповерхівки по проспекту Будівельників, 32а звернулися з проханням про передачу їм з балансу КП «Житлогосп» в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж 32 а».

Аналогічне клопотання розглянула міська влада і від жителів багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 7б та будинку по вул. Григорія Усика, 62. Вони перейдуть в управління ОСББ «Зоряне 89» та ОСББ «Центральний 62» відповідно.