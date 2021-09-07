Три олександрійські нічні кафе вночі спатимуть

Міська влада не погодила роботу у пізній нічний час трьом місцевим кафе, повідомляє «Голос Громади».

Власник кафе «НІМІК НООКАН», розташованого за адресою м.Олександрія, вул. Ярмаркова,44, звернувся до виконавчого комітету Олександрійської міської ради з клопотанням погодити режим роботи цього закладу з 17-ї до 2-ї години щодоби.

Кафе «У Миши» (саме такий правопис має назва закладу – прим.авт.), адреса вул.Героїв Сталінграда, 10А, звернулося з проханням дозволити працювати щодня з 10.00 до 4.00 год.

А ще один заклад ресторанного типу – кафе «Black & White» (пр.Соборний, 142) – вирішив у подальшому працювати цілодобово і за відповідним погодженням звернувся до міської влади.

Розглянувши почергово всі три звернення, виконком на останньому засіданні відмовив у погодження нічного режиму роботи трьом зазначеним кафе. Серед причин відмови на виконкомі називалися зокрема негативні висновки правоохоронних органів щодо дотримання правопорядку у цих закладах у нічний час.