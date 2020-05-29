Три олександрійські нові ОСББ отримали свої старі будинки

Завершено процес передачі житлових багатоповерхівкам у власність трьом новоствореним ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні затвердив акти прийому-передачі трьох багатоквартирних будинків з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об`єднань співвласників житла.

Це багатоквартирний житловий будинок по вул. Ярмарковій, 46 загальною площею 8366,6 м 2 , житловою площею 4349,9 м 2 , площею прибудинкової території 9238,5 м 2 , балансовою вартістю 34 мільйони 837 тисяч 46 гривень 37 копійок, залишковою вартістю станом на 01.03.2020 9 мільйонів 624 тисячі 295 гривень 93 копійки – в ОСББ «Зустріч 46»;

багатоквартирний житловий будинок по вул. 6-го Грудня, 133 загальною площею 11067,6 м 2 , житловою площею 5533,2 м 2 , площею прибудинкової території 6694,0 м 2 , балансовою вартістю 40 мільйонів 244 тисячі 621 гривня 35 копійок, залишковою вартістю станом на 01.04.2020 12 мільйонів 642 тисячі 728 гривень 18 копійок – в ОСББ «Затишна Оселя 133»;

багатоквартирний житловий будинок по вул. 6-го Грудня, 147 загальною площею 3514,2 м 2 , житловою площею 2023,6 м 2 , площею прибудинкової території 5218,5 м 2 , балансовою вартістю 8 мільйонів 452 тисячі 28 гривень 96 копійок, залишковою вартістю станом на 01.04.2020 3 мільйони 634 тисячі 771 гривня 75 копійок – в ОСББ «Затишна Оселя 147» відповідно.

Рішення про передачу будинків з балансу «Житлогоспу» перед цим ухвалила остання чергова (84-та) сесія міськради. Наявна на момент передачі надлишкова абонентська переплата по цих будинках буде передана з рахунків «Житлогоспу» на розрахункові рахунки новостворених ОСББ.

За даними управління ЖКГ міської ради, в Олександрії на сьогодні налічується 60 ОСББ.