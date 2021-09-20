Три пожежі за добу: в Олександрії горів гараж і дві господарські споруди у районі

Протягом доби, що минула, на території міста Олександрії та Олександрійського району сталося три пожежі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Так, у с. Сергіївка Петрівської СТГ Олександрійського району сталась пожежа 20 м2 покрівлі господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Пожежу було ліквідовано о 07:20 бійцями 32-ї ДПРЧ смт Петрове.

Крім того, у с. Новий Стародуб по вул. Грушевського виникла пожежа 55 м2 покрівлі господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

А в Олександрії по вул. Полтавській зайнялася покрівля гаража та 50 м2 домашніх речей у ньому на території приватного домоволодіння.

Пожежі ліквідовані. Обійшлося без постраждалих.