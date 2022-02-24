Три правила поведінки в соцмережах, які зараз допоможуть Україні

Про безпеку поводження користувачів в мережах інтернет в умовах війни розповідає suspilne.media зі слів експертів з комунікацій, повідомляє «Голос Громади».

1. Не поширюйте (в онлайні чи офлайні) НІЯКОЇ інформації про пересування Збройних сил України та про пошкодження об’єктів воєнної, цивільної оборони і інфраструктури (склади, лікарні, банки, підприємства, що забезпечують водопостачання, енергопостачання тощо).

2. Утримуйтесь від емоційної критики влади. Це може і буде використовуватися ворогом для розколу. Ми будемо бачити все, що підтверджує наші страхи (ЗСУ не встояли, зброї немає, голод, холод, мародери…). Це будуть загортати в обгортку таємниці, яку від нас приховує влада. Але ви не побачите цього на сторінках чи в ефірах реальних медіа. І це не тому, що вони продажні, а тому що все це російські фейки. Як побачите таке, ніяк не взаємодійте (не лайкайте, не коментуйте, не поширюйте). Щоб перевірити, чи коментує реальна людина, зайдіть до неї на сторінку, перевірте фотографії. Якщо їх немає, або фотографії однотипні, або самої людини без інших людей –це перше, що каже, що перед вами бот.

3. Не читайте та не поширюйте неперевірену інформацію. Довіряйте тільки офіційним джерелам таким як Державна прикордонна служба , Офіс Президента України , Збройні сили України , Кіровоградська державна адміністрація