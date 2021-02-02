Три завдання міського голови С.Кузьменка новопризначеній очільниці Олександрійської медицини

Міський голова Сергій Кузьменко офіційно представив медичним працівникам новопризначеного начальника управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Зустріч проходила в актовій залі міського Центру первинної медико-санітарної допомоги у присутності заступників міського голови, вільного від служби персоналу медичних закладів, представників місцевих ЗМІ, галузевої профспілки.

Сергій Кузьменко коротко повідомив про своє нове кадрове рішення та познайомив присутніх з новопризначеною керівницею УОЗ Олександрійської міськради: нею стала Тамара Сакара, яка, втім, зовсім не новачок в управлінських справах і достатньо добре знайома більшості аудиторії. Вона свого часу працювала на різних керівних посадах, у тому числі — вищої ланки: заступником та першим заступником голови Олександрійської райдержадміністрації, очолювала Петрівську райдержадміністрацію, протягом останніх п’яти років працювала на посаді голови Петрівської районної ради. Має вищу технічну освіту та магістерський диплом у державному управлінні, пройшла місячне стажування, як кандидат на посаду начальника управління охорони здоров’я.

Виконавши перший пункт офіційного протоколу, мер міста відразу ж накреслив «генеральний план» роботи начальнику управління, поставивши їй три першочергові завдання: спрямувати максимум своїх організаторських здібностей на поповнення вищого персоналу міської сфери охорони здоров’я, котра, як відомо, хронічно потерпає від кадрового дефіциту саме лікарів;

всіляко сприяти та забезпечувати поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів міста, котрі постійно потребують оновлення та модернізації їхніх основних засобів і нарешті, просто «бути генератором нових, гарних і корисних ідей у сфері охорони здоров’я».

У свою чергу, Тамара Сакара подякувала присутнім за виявлену їй довіру працювати у великому і досвідченому колективі та запевнила, що спираючись на власний досвід, добре уявляє проблематику медичної галузі Олександрії. Вона висловила сподівання на плідну і відкриту співпрацю з колегами, а також переконання, що разом цього вдасться досягти.