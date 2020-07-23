Трибуни із глядачами: вболівальникам дозволили прийти на гру між ФК «Олександрія» – «Маріуполь»

МОЗ в тестовому режимі дозволило присутність вболівальників на стадіонах під час двох матчів в липні, повідомляє «Голос Громади». Однак трибуни будуть заповнені тільки на чверть.

Так, вже у суботу, 25 липня, олександрійських вболівальників допустять на трибуни на футбольний матч плей-офф «Української прем’єр-ліги» між ФК «Олександрія» – «Маріуполь».

За словами президента Федерації футболу України Андрія Павелко, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, будуть заповнені на 25%. Окрім дотримання дистанції глядачі та учасники поєдинків будуть зобов’язані дотримуватись карантинного режиму.

«За умови сприятливої епідемічної ситуації в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні. Повернення вболівальників на трибуни – пріоритетна ціль Української асоціації футболу в нинішніх непростих для всіх нас умовах», – повідомив Андрій Павелко.