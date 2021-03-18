Триває Національний конкурс творчих робіт з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України

За підтримки Міністерства молоді та спорту України заплановано проведення Національного конкурсу творчих робіт (есе) «Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді» (далі – Конкурс) з нагоди відзначення 30 річниці незалежності України.

Конкурс проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Київської міської організації Національної спілки письменників України, Європейської культурної асамблеї, видавничої організації «Юрінком Інтер», Вишгородського історико-культурного заповідника, Всеукраїнського товариства «Знання» України, Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» та засновників міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності про історію становлення сучасної української культури, створення умов для її творчого зростання.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

історія розвитку сучасної української культури;

історії успіху молодих письменників, митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва;

культурна дипломатія;

актуальні проблеми розвитку партнерства між креативним громадянським суспільством та державою у представленні української культури світові;

креативні індустрії;

відновлення культурних пам’яток у межах проекту «Велика реставрація»;

інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

До участі у Конкурсі запрошуються учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України, молоді працівники культури, інші зацікавлені особи.

Конкурсні роботи разом з заявкою направляються на e-mail: institute2014@ukr.net, вказавши у темі повідомлення «На Конкурс» до 09 серпня 2021 року.

За більш детальною інформацією переходьте за посиланням: www.facebook.com/institute2015 або звертайтесь на e-mail: institute2014@ukr.net