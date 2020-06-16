Триває операція «Мак»: правоохоронці Кіровоградщини вилучили понад 2,5 тисяч наркорослин

Упродовж оперативно-профілактичних заходів, що нині тривають на території області, поліцейські виявили та вилучили близько 2,6 тисяч нарковмісних рослин, із яких понад 1,7 тисяч – конопель та 877 рослин маку, повідомляє «Голос Громади».

За даними управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області, за цими фактами розпочато кримінальні провадження.

Зазначимо, що протягом перших двох тижнів проведення відпрацювання, одній особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України.