Триває підготовка до проведення конкурсу «Олександрієць року». Умови конкурсу

Організаційний комітет готується провести щорічний міський конкурс «Олександрієць року». Про особливості та умови конкурсу розповіла на брифінгу олександрійським ЗМІ голова комітету, секретар міської ради Вікторія Косяк, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначалося на брифінгу, нинішній конкурс за рахунком буде вісімнадцятим (започаткований він в Олександрії з 2003 року). Його девіз -«Прославимо Олександрію разом»; метою конкурсу є відзначення результативної, суспільно-корисної праці фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку підприємництва, меценатства, творчості. Завдання конкурсу – визначення найвагомішого вкладу у сферах соціально-економічного, суспільно- політичного, культурного та освітнього розвитку міста; формування громадської оцінки діяльності трудових колективів, установ, закладів та організацій міста, окремих особистостей; заохочення та відзначення талановитих особистостей, громадських і молодіжних лідерів, професіоналів своєї справи, благодійників та керівників установ, підприємств та організацій міста.

Конкурс проводиться у таких номінаціях та оцінюється за критеріями:

«Підприємець року»:

якість виробів (послуг) та виробництва; приріст темпів розвитку та виробництва; впровадження нових технологій; рівень середньої заробітної плати; рівень платежів до бюджету міста та соціальних фондів; рентабельність та прибутковість бізнесу.

«Меценат року»:

надання спонсорської допомоги; надання благодійної допомоги; активна участь у розвитку місцевого самоврядування.

«Талант року»:

неординарність здобутку номінанта; внесок у розвиток певної галузі міста; важливість здобутку для росту іміджу міста; специфічність здобутку.

«Керівник року»:

рівень професіонального адміністрування; налагодженість ефективної роботи підприємства; повага у колективі та порозуміння з ним; рентабельність та прибутковість підприємства; рівень середньої заробітної плати; рівень платежів до бюджету міста та соціальних фондів.

«Громадський лідер року»:

участь у суспільно-політичному житті міста; участь у громадському житті міста; особистий вклад у розвиток місцевого самоврядування; участь у культурних, спортивних та інших заходах.

«Молодіжний лідер року»:

активність у молодіжному русі міста; участь у суспільно-політичному та громадському житті міста; повага серед колективу; особистий вклад у розвиток молодіжного руху в місті.

«Професіонал року»:

внесок у розвиток установи, організації, підприємства; особисті якості номінанта; повага серед членів колективу; професійна майстерність номінанта; особистий вклад у вирішення проблем.

«Установа, підприємство, заклад, організація року»:

значний внесок у розвиток міста; стабільність функціонування; високий рівень професіоналізму працівників; запровадження новітніх підходів та технологій.

Умови проведення конкурсу:

Право подавати пропозиції щодо номінантів конкурсу надається трудовим, творчим, освітнім та спортивним колективам міста; членам Олександрійської територіальної громади; органам самоорганізації населення; міським осередкам політичних та громадських об’єднань; релігійним громадам міста; міській раді її виконавчим органам, старостам. Заявники подають пропозиції щодо участі в конкурсі в одному примірнику з заповненою карткою учасника конкурсу (додаток) з 1 квітня по 30 квітня за рік, що минув. Пропозиції повинні містити стислу інформацію про унікальність, вагомість діяльності претендента, особисті або колективні досягнення у соціальній, економічній, фінансовій, благодійній, культурній та політичній сферах, визначний внесок у розвиток Олександрії. Разом з пропозиціями надається фото учасника конкурсу (15 см х 21 см).

Визначення переможців конкурсу проводиться радою конкурсу не пізніше як за 10 днів до святкування Дня міста Олександрії. Рішення ради з цього питання приймається шляхом відкритого голосування. При кількості номінантів більше двох для визначення переможця може бути проведено два тури голосування. Якщо на конкурс була подана заявка на номінацію тільки від одного учасника, то радою конкурсу переможець у даній номінації не визначається, а учасник отримує подячний лист учасника конкурсу. У разі не обрання переможця у будь-якій номінації конкурсу – нагорода залишається у місті.

Оголошення переможців конкурсу «Олександрієць року» відбувається на урочистому зібранні з нагоди святкування Дня міста Олександрії , яке традиційно відзначається в останню неділю травня. Переможцям вручається диплом і пам’ятний знак. Фото та інформація про них розміщуються у засобах масової інформації. Матеріали про переможців конкурсу передаються для зберігання у Міський музейний центр ім. А.Худякової.

Як зазначила на брифінгу Вікторія Косяк, на даний час до участі у конкурсі надійшли лише 6 заявок у трьох номінаціях: «Талант року», «Керівник року» та «Установа, підприємство, заклад, організація року». Цього недостатньо для повноцінного проведення конкурсу, тому бажаючим взяти участь слід активніше долучитися до нього.

І наостанок ще одна важлива обставина, повідомлена на брифінгу: конкурс буде проведено з урахуванням карантинних вимог та за умови відсутності на території області більш жорстких карантинних обмежень.