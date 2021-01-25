Триває процес передачі майна і землі у власність Олександрійської територіальної громади

Нещодавно під керівництвом заступника міського голови Ірини Чемерис відбулася нарада стосовно передачі майна у ході реорганізації Звенигородської сільської, Олександрійської селищної рад та приєднаних територій Приютівської селищної ради – Головківського та Ізмайлівсього старостинських округів у комунальну власність Олександрійської міської ради

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

На зібрані обговорювалися питання щодо упорядкування та передачі документів по вищевказаних територіях, майнових комплексів та земель комунальної форми власності.

«Ми постійно координуємо процес передачі майна на баланс нашої територіальної громади. Мова йде про ФАПи, амбулаторії, школи, будинки культури, ринки, світломережі тощо. Це важливі об’єкти соціальної інфраструктури, тому це наш обов’язок – забезпечити їх безперервну роботу», – прокоментувала Ірина Чемерис.