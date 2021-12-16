«Це лише початок»: міський голова С.Кузьменко звітував перед громадськістю

Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко взяв участь у розширеній зустрічі з представниками ЗМІ, де зробив річний звіт про виконану роботу, повідомляє «Голос Громади».

На прес-конференції, яка проходила в читальній залі Олександрійської центральної бібліотеки, були присутні представники міських, районних і обласних періодичних друкованих та електронних видань, а також телебачення.

«Це лише початок» – таким був ключовий меседж звіту міського голови, крупними літерами означений на банері-«заднику» в аудиторії. Згідно з цією тезою Сергій Кузьменко приблизно третину свого виступу приділив результатам, яких вдалося досягнути йому, які міському голові, та міській владі нинішнього скликання у виконанні завдань за перший (минулий) рік каденції. Далі у тій же часовій пропорції мер міста поділився планами на майбутнє, після чого решта «ефірного» часу пішла на відповіді на запитання журналістів.

І доповідь Сергія Кузьменка, і спільна розмова з присутніми торкалися всіх сфер життя міста – від комунальної до медичної, від освітньої і культурної до економічної і політичної. Це не був сухий, «протокольний» річний звіт: мер міста не перевантажував слухачів цифрами, відсотками, графіками і діаграмами, а просто та з подробицями розповів, що, як і завдяки кому вдалося зробити протягом минулого року, а що ще належить виконати у подальшому і які для цього можливі варіанти. Бесіда вийшла досить просторою – вона тривала понад 1 годину і торкнулася багатьох тем, тому «Голос Громади» в деталях розповість про найпомітніші напрямки соціально-економічної роботи міської владної команди у подальших повідомленнях.