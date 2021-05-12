Вчора, 11 травня, обрали переможця конкурсу на створення логотипу свята «275-та річниця з дня заснування міста Олександрії», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Логотип-переможець був створений олександрійкою Софією Вялих, студенткою 2 курсу Польсько-Японської академії комп’ютерних технологій. “За” проголосувало 714 осіб на двох ресурсах міста.

Загалом, участь у змаганні на створення логотипу міста взяли 5 конкурсантів, які представили декілька авторських робіт, що чітко відповідали критеріям

Переможець обирався шляхом рейтингового голосування.

Офіційне нагородження Софії Вялих відбудеться під час святкування 275-ї річниці з дня заснування Олександрії, яке традиційно заплановане на останню неділю травня.