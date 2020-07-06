«Центр дитячої та юнацької творчості Олександрійського району» припиняє свою роботу

Днями відбулося пленарне засідання сорок четвертої сесії сьомого скликання під керівництвом голови Олександрійської районної ради Ольги Коріненко, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Участь у ньому, крім депутатів, взяли перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Коваль, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств, працівники виконавчого апарату районної ради, сільські та селищні голови району.

Серед рішень цього засідання більшістю голосів депутатів було затверджено припинення юридичної особи комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості Олександрійського району», таким чином депутати райради проголосували за припинення діяльності Центру.