Центр Олександрії перекриють для руху. Як курсуватиме транспорт у святкові дні?

На час святкування Дня Незалежності 24 серпня в Олександрії обмежать рух транспорту через головну площу, повідомляє “Голос Громади”.

Проїзд буде перекрито для з 06:00 до 24:00 години, тож зупинки громадського транспорту на площі Соборній та зупинка ЗНЗ №9 не працюватимуть.

Посадка/висадка пасажирів здійснюватиметься відповідно тимчасових змін в схемах руху міських автобусних маршрутів загального користування:

Для маршрутів №№ 2, 4 пропонується схема: залізничний вокзал – вул.Діброви – вул. Братська – вул.Софіївська – просп.Соборний і далі по маршруту.

Для маршрутів №№ 5, 7, 9, 12, що курсують від Райпобуткомбінату, пропонується схема: просп.Соборний – вул.Перспективна (зупинка «Стоматполіклініка») – Автостанція – Залізничний вокзал – вул.Діброви – просп.Соборний (правий поворот), зупинка напроти головпоштамту і далі по маршруту.

Для маршрутів №№ 3, 81, які рухатимуться з боку Райпобуткомбінату, пропонується схема: просп.Соборний – вул.Перспективна (зупинка «Стоматполіклініка») – вул.Братська (зупинка «на вимогу» навпроти банку «Аваль») – вул.Діброви і далі по маршруту.

Для маршруту № 11, що рухається з Південного мікрорайону, пропонується схема: Південний мікрорайон – Автостанція – Залізничний вокзал – вул.Діброви – вул.Чижевського і далі по маршруту.

Для маршруту № 15, який курсує з Південного мікрорайону, пропонується схема: просп.Соборний – вул.Перспективна (зупинка «Стоматполіклініка») – Автостанція – Залізничний вокзал – вул.Діброви – просп.Соборний (правий поворот), зупинка напроти головпоштамту і далі по маршруту.

Для маршрутів №№ 14, 16, 17, 18, що курсують від «Проліску», пропонується схема: зупинка «Пролісок» – пл.Покровська – просп.Соборний – вул.Діброви – Залізничний вокзал – Автостанція – вул.Перспективна – вул.Братська (зупинка гуртожиток «Юність») – вул.Софіївська – просп.Соборний і далі по маршруту.

Для маршрутів №№ 79, 80, що курсують від Автостанції, пропонується схема: Автостанція – вул.Перспективна – вул.Братська (зупинка гуртожиток «Юність») – вул.Софіївська – просп.Соборний і далі по маршруту.