Центр реєстрації з отримання допомоги для біженців від ООН вже працює в Олександрії

В Олександрії відкрився Центр реєстрації з отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб від Агентства ООН у справах біженців, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міськради.

Офіс з роботою спеціально навчених фахівців відкрито на базі Комп’ютерної Академії «Шаг», що знаходиться на площі Соборній, 10.

“Наразі тут можна зареєструватися для отримання фінансової допомоги від ООН. Однак, зверніть увагу! Реєстрація ще не дає гарантії, що ВПО її отримають. Остаточне рішення приймає спеціальна комісія ООН. Нарахована допомога приходить не раніше, аніж через три тижні після реєстрації через «Укрпошту» або на банківську картку клієнта” – йдеться у повідомленні.

Також є відповідний Телеграм-канал, в якому можна дізнатися графік роботи центру, стан черги та вирішити інші організаційні питання. Посилання на канал: https://t.me/oleksandriarefugee