Централізованого теплопостачання олександрійцям доведеться ще почекати

Міський голова Сергій Кузьменко пояснив, яка наразі ситуація з початком централізованого опалення в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

«На даний час ні Олександрія, ні жодне інше місто не мають технічної можливості розпочати опалювальний сезон, оскільки вони досі не отримали лімітів від «Нафтогазу України» на природний газ. Ми сподіваємося, що це відбудеться у найближчі дні», – сказав Сергій Кузьменко присутнім на вчорашній позачерговій сесії Олександрійської міської ради.

Разом з тим міський голова раніше неодноразово повідомляв, що олександрійське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», у свою чергу, технічно готове розпочати подачу централізованого тепла, її затримка полягає лише у відсутності на даний час відповідних угод з АТ НАК «Нафтогаз України».