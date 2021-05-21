Центральна бібліотека пропонує всім стати поетами до свята Олександрії

Олександрійська Центральна міська бібліотека запрошує всіх долучитися до поетичного онлайн-вітання з нагоди Дня міста, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від адміністрації закладу.

«ШАНОВНІ ОЛЕКСАНДРІЙЦІ! Незабаром наше рідне місто святкуватиме свій день народження. Нам пощастило жити в одному з найкращих міст в світі і маємо змогу всім розказати, як ми любимо нашу Олександрію. Тож, давайте сплетемо гарний віночок з поетичного слова для нашого міста. Центральна міська бібліотека м. Олександрії запрошує всіх бажаючих взяти участь у онлайн-конкурсі «Поетичний зорепад», який присвячений 275-річниці міста Олександрія. Привітайте своє рідне місто у віршованій формі до 27 травня! Для цього – розмістіть поетичне вітання на власній сторінці в Фейсбук під хештегом #275_Я_святкую. Ваше вітання зможуть побачити всі, хто зачарований квітучою Олексадрією й душею доторкнутися до ніжних, ласкавих слів, які висловлюють свою любов до краю, де народились і живуть. Три автори, які набрали найбільше вподобайок, отримають дипломи та сувеніри від управління культури і туризму міської ради», – йдеться у повідомленні Центральної бібліотеки.