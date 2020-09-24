Олександрійська Центральна міська бібліотека демонструє сучасне кіно

Олександрійська Центральна міська бібліотека продовжує популяризацію сучасного українського кіно, повідомляє «Голос Громади».

В приміщенні Центральної міської бібліотеки відбувся показ пригодницької драми «Дике поле». Це екранізація відомого роману українського письменника Сергія Жадана «Ворошиловград», дебютна стрічка режисера Ярослава Лодигіна. У 2018 році фільм отримав премію «Золота дзиґа» за найкращі чоловічі ролі, а також за роботи художника-постановника, оператора і звукорежисера.

«Дике поле» за жанром вважається істерном. У стрічці діють реальні та вигадані персонажі, сюжет захоплює глядача з перших же кадрів, де «дике поле» – це така собі алегорія з натяком на певний простір устоїв та українських реалій сучасності, у якому панують свавілля, беззаконня, жорстокість і «право сили». Так само у фільмі «сувору реальність життя» місцями доповнюють сюрреалістичні моменти – як механізм вираження головної авторської думки. При цьому автори сценарію залишають глядачу простір для роздумів над вічними цінностями: непримиримістю зі злом та несправедливістю, збереженням почуття людської гідності попри всі незгоди, місцем у житті людини його малої батьківщини, за яку при необхідності слід боротися так само наполегливо, як і за велику… Тим часом, при всіх своїх заслугах і нагородах, фільм за деякими окремими показниками не годиться (на жаль) для перегляду аудиторією, молодшою за 16-18 років.

Як повідомила глядачам перед початком перегляду кіно директор Центральної бібліотеки Марина Дерун, дані кінопокази – це системна робота, яка започаткована олександрійським бібліотечними працівниками у рамках фестивалю «Нове українське кіно», що проводиться компанією Артхаус Трафік за підтримки Державного агентства України з питань кіно. За її словами, демонстрація художнього кіно продовжуватиметься найближчим часом кожного тижня (за умови суворого дотримання санітарно-карантинних вимог), про що «Голос Громади» додатково повідомить поціновувачів сучасного українського кіномистецтва.