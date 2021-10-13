Центральна міська лікарня матиме розширену кисневу мережу

Монтаж потужної системи кисневого забезпечення лікувальних відділень Олександрійської ЦМЛ вже розпочався, повідомляє «Голос Громади» за отриманою інформацією.

Рішення про те, щоб у головному лікувальному закладі міста продовжувати переоснащення системи забезпечення медичним киснем, продиктоване складною ситуацією, коли дедалі більше пацієнтів, хворих на тяжкі форми пневмонії і COVID-19, потребують кисневої підтримки – так пояснив у своєму інтерв`ю директор КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Віктор Приходько. Він продемонстрував, зокрема, як на даний час монтажні роботи з обладнання так званих кисневих точок ведуться в пологовому відділенні:

«Наразі розпочалися роботи з монтажу кисневої системи, робота ведеться в акушерському відділенні, інша бригада працює у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (де зараз найбільша потреба у кисні). Всього у лікарні планується розмістити 160 кисневих точок (акушерське відділення, анестезіологія, терапевтичне, неврологічне відділення). Кисневі точки будуть встановлені в наших операційних – в хірургічному, а також травматологічному відділеннях. Також буде повністю забезпечене інфекційне відділення кисневими точками і вони будуть встановлені в чотириповерховому корпусі поліклініки в гінекологічному, урологічному відділеннях. Крім того, наразі виготовляється проєктно-кошторисна документація для монтажу кисневої станції. Вона міститиме 2 кріоциліндри (кисневі концентратори) виробничою ємністю 6 кубічних метрів і ми плануємо, що найближчим часом ці будівельно-монтажні роботи будуть виконані і це забезпечить виконання поставлених перед нами завдань», – сказав В Приходько. За його словами, киснева станція, рішення про монтаж якої ухвалене завдяки підтримці міської влади, розташується на території ЦМЛ неподалік новозбудованого приймального відділення. Орієнтовно оцінена вартість матеріалів та монтажних робіт становить 9,5 мільйонів гривень.