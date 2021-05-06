Центральна міська лікарня має новий сучасний апарат ультразвукової діагностики американського виробництва

Під час робочого візиту міського голови Олександрії Сергія Кузьменка до центральної міської лікарні Олександрії було оглянуто кабінет ультразвукової діагностики.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

На зміну старій високочастотній техніці, яка пропрацювала цілих 9 років, у кабінеті встановили новий сучасний УЗД-апарат.

Обладнання придбали за рахунок коштів державної субвенції. Його вартість складає близько 1,9 млн грн.

“У 2021 році майже на 9 млн грн закупили важливого медичного обладнання. У нас з’явилися нові рентген- та УЗД-апарати, новий апарат штучної вентиляції легенів та сучасні кисневі концентратори і це те, що сьогодні дає можливість лікарям надавати якісну медичну допомогу олександрійцям” – зазначив Сергій Кузьменко звітуючись перед представниками місцевих ЗМІ.