Церемонія покладання квітів в Олександрійській в/ч 2269 з нагоди ювілею Конституції України

25 років тому, Верховна Рада України від імені українського народу, прийняла Основний Закон держави – Конституцію України, яка стала головним гарантом державності і демократії, незалежності і соборності України. Повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні наша країна й українці загалом переживають складні часи, проходить випробування, які вимагають від нас мужності і мудрості.

З нагоди 25-ї річниці Дня Конституції України на плацу військової частини 2269 НГУ міста Олександрії відбулася традиційна церемонія покладання квітів.

В урочистому заході взяли голова Олександрійської районної ради та колишній військослужбовець Сергій Ракута, командир військової частини, військовослужбовці та ветерани.