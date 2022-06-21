Цікава “туристична прогулянка” для любителів Олександрійщини
Інформаційно-туристичний центр “Олександрія” запрошує олександрійців на “п’ятничний вікіенд” – знайомство з Олександрійщиною, повідомляє “Голос Громади”.
«Туристичну прогулянку» до Приютівської громади заплановано на п’ятницю, 24 червня.
У планах заходу:
– відвідування музею-світлиці «Вишнева садиба»
– дегустацію хлібо-булочних виробів німецько-українського підприємства «Неємія»
– прогулянку ландшафтним парком «Приютівська набережна»
Для учасників буде організовано:
– цікава розповідь про українські традиції,
– частування,
– ігри та розваги,
– фото біля ретро- автомобілей
– дегустація хлібо -булочних виробів підприємства «Неємія»
– прогулянка екзотичним парком
Вартість проїзду 110 грн.
Вартість екскурсії 150 грн.
За додатковою інформацією завертайтеся до інформаційно-туристичного центру «Олександрія»(вул.Шевченка,66)
Для бронювання місць телефонуйте: 0688952485