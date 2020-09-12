«Цікава» реклама для приваблення «олександрійських» клієнтів

В центрі Олександрії одне з туристичних агенств вигадало та втілило в життя ось таку цікаву рекламу, щоб потенційні клієнти безперешкодно могли знайти їх місцезнаходження, повідомляє «Голос Громади».

Все б нічого, однак виглядає вона не зовсім естетично, оскільки «напрямки на відпочинок» облаштовані на старому занедбаному кіоску. А так досить цікава й креативна реклама, як для нашого маленького міста.