Цільове використання РБК: відбулися відкриті іспити студентів Олександрійського коледжу культури і мистецтв

Сьогодні, 17 червня, в Олександрійському районному будинку культури відбулися іспити для студентів Фахового коледжу культури і мистецтв заочної та очної форми навчання. Повідомляє “Голос Громади”.

Під час іспитів, глядачі та гості відкритого заходу мали можливість чути й спостерігати за виконанням українських народних пісень, хорового та сольного виступів, диригуванням, предметом весільного обряду розплітання коси та покривання молодої, виконанням зразків автентичних пісень зібраних саме у Кіровоградській області тощо.

Це було неперевершено, яскраво, музично, весело, сумно, патріотично, до сміху, до сліз, до мурашок….

Студенти Олександрійського коледжу культури і мистецтв під час складання відкритих іспитів у районному будинку культури вкотре показали свою майстерність, значущість та відданість глядачу, місту…

Бажаємо випускникам закладу легкої життєвої дороги та впевнено йти до своєї мрії!

Слід додати, що було багато розмов щодо нецільового використання Олександрійського районного будинку культури. Проте, цей захід показав, що закладом користуються студенти для репетицій та навчання. Це сприяє розвитку культури громади, збереженню цінностей та надбань українського народу, виховує любов до всього українського.