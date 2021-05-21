Ціни на централізоване опалення можуть підскочити майже на 60%

Вже цієї весни вартість централізованого опалення може зрости на 57%, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на “Теплу оселю”.

У зв’язку з тим, що Уряд більше не регулюватиме вартість ціни на газ для теплогенеруючих компаній та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною, деякі експерти прогнозують значне зростання вартості централізованого опалення у майбутньому опалювальному сезоні на 57%.

Наприклад, якщо власник 2-х кімнатної квартири торік сплачував за опалення 2 000 грн/міс., то у майбутньому прогнозується 3 000 грн.

Чого чекати — покаже тільки час…