Ціни на ялинки. Скільки доведеться викласти за новорічне дерево олександрійцям цьогоріч

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Цьогоріч придбати новорічну ялинку можна буде від 150 до 250 гривень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на лісове господарство області.

Для святкування Нового року лісівники планують реалізувати понад 39 тисяч хвойних – сосна кримська та звичайна і ялина звичайна.

Огляд цін на новорічні деревця:

  •  Сосна кримська висотою до 1 метра –140 гривень
  •  Сосна кримська 1-1,5 м. – 180 гривень
  •  Сосна кримська 1,5 – 2,0 м. – 220 гривень
  •  Сосна кримська 2,0 – 2,5 м. – 250 гривень
  •  Сосна звичайна до 1 м. – 120 гривень
  •  Сосна звичайна 1,0-1,5 м. – 150 гривень
  •  Сосна звичайна 1,5 – 2,0 – 180 гривень
  •  Сосна звичайна – 2,0 – 2,5 м – 200 гривень
  •  Ялина звичайна до 1 м. – 150 гривень
  •  Ялина звичайна – 1,0-1,5 м. – 180 гривень
  •  Ялина звичайна 1,5 – 2,0 м – 220 гривень
  •  Ялина звичайна 2,0 – 2,5 м – 250 гривень.
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