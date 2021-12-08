Ціни на ялинки. Скільки доведеться викласти за новорічне дерево олександрійцям цьогоріч

Цьогоріч придбати новорічну ялинку можна буде від 150 до 250 гривень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на лісове господарство області.

Для святкування Нового року лісівники планують реалізувати понад 39 тисяч хвойних – сосна кримська та звичайна і ялина звичайна.

Огляд цін на новорічні деревця: