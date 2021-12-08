Ціни на ялинки. Скільки доведеться викласти за новорічне дерево олександрійцям цьогоріч

Цьогоріч придбати новорічну ялинку можна буде від 150 до 250 гривень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на лісове господарство області.
Для святкування Нового року лісівники планують реалізувати понад 39 тисяч хвойних – сосна кримська та звичайна і ялина звичайна.
Огляд цін на новорічні деревця:
- Сосна кримська висотою до 1 метра –140 гривень
- Сосна кримська 1-1,5 м. – 180 гривень
- Сосна кримська 1,5 – 2,0 м. – 220 гривень
- Сосна кримська 2,0 – 2,5 м. – 250 гривень
- Сосна звичайна до 1 м. – 120 гривень
- Сосна звичайна 1,0-1,5 м. – 150 гривень
- Сосна звичайна 1,5 – 2,0 – 180 гривень
- Сосна звичайна – 2,0 – 2,5 м – 200 гривень
- Ялина звичайна до 1 м. – 150 гривень
- Ялина звичайна – 1,0-1,5 м. – 180 гривень
- Ялина звичайна 1,5 – 2,0 м – 220 гривень
- Ялина звичайна 2,0 – 2,5 м – 250 гривень.