Цієї ночі в Олександрії сталася пожежа в приватному будинку

В Олександрії сталася декілька пожеж різного характеру, повідомляє “Голос Громади”.

Після опівночі у с. Мартоіванівка Олександрійської громади по вул. Лугова виникла пожежа 15 м2 покрівлі господарчої споруди та 15 м2 домашніх речей на території приватного домоволодіння. Рятувальники боролися з вогнем більше ніж годину.

Крім того, в Олександрії по вул. Лісова зайнялося 600 м2 сухої трави на відкритій території, яке приборкали вогнеборці 10-ї та 11-ї ДПРЧ м. Олександрія.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюються.