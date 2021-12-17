Цієї зими вулиці Олександрії прибиратиме універсальна комунальна техніка

За кошти місцевого бюджету в Олександрійській громаді придбали універсальну прибиральну машину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.
За словами міського голови Сергія Кузьменка мультифункціональна машина для прибирання міста вже в Олександрії. Фахівець пройшов навчання та готовий приступити робити.
Універсальний автомобіль марки «Ford» оснащений відвалом для розчищення від снігу і піскорозкидачем для обслуговування вулиць у зимовий період та потужним пилососом із функцією зрошування водою під час прибирання у літній період.
Читайте також: Кабмін перерозподілив понад 310 млн грн держбюджету для своєчасної виплати заробітної плати медикам
Ця сучасна машина значно полегшить працю комунальників і дасть можливість покращити якість прибирання вулиць.