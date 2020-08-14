Цього року Всеукраїнська серпнева педагогічна конференція 2020 відбудеться в онлайн-форматі

Ключовою темою щорічного освітянського форуму буде: «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021», повідомляє «Голос Громади» на сайт МОН.

Конференція відбудеться 18 серпня та триватиме з 09.00 до 13.00.

Учасників ознайомлять з особливостям організації протиепідемічних заходів у закладах освіти у період карантину; рекомендаціями щодо організації освітнього процесу 2020-2021 н.р. в дитсадках, школах, профтехах, коледжах та університетах в умовах пандемії та міжнародними стандартами повернення шкіл до навчання в умовах пандемії.

Онлайн-трансляція проходитиме у Facebook та YouTube МОН.

Попередня програма заходу за посиланням.