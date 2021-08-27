На Кіровоградщині завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За період незалежності нашої країни цьогорічний урожай ранніх зернових в області став рекордним.

За інформацією, валовий збір зерна перевищив 2,5 млн тонн, середня урожайність – 47,2 ц/га (на 12,0 ц/га більше від 2020 року). Нині ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 538,1 тис. га.

Вже зараз намолочено 1944 тис. тонн пшениці (урожайність склала 50,3 ц/га) та 540,1 тис. тонн ячменю (урожайність – 40,7 ц/га).