Цьогорічний «весняний» призов олександрійців до лав ЗСУ ще не закінчився

Виконком Олександрійської міської ради ще на місяць продовжив дію свого попереднього рішення про організацію весняного призову на строкову військову службу, повідомляє «Голос Громади».

Спираючись на відповідний указ Президента України, розпорядження голови Кіровоградської ОДА та на лист комісара Олександрійського військового комісаріату, виконком на своєму останньому засіданні 2 липня вніс зміни у своє попереднє рішення «Про організацію проведення призову громадян м.Олександрії на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань у 2020 році», цим самим ще раз продовживши кінцевий термін проведення весняного призову з 30 червня (як це було встановлено у попередньому рішенні) по 31 липня. (Нагадаємо, це вже другий у цьому році президентський указ про продовження весняного військового призову; обидва «пролонгування» викликані карантинною ситуацією в України).