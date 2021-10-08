Ця вічна боротьба з «підпільним фронтом»…

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Приватне виробництво з «підпільними» працівниками та понад сотня інших «нелегалів» – про результати роботи комісії з протидії тіньовій трудовій зайнятості йшлося на останньому засіданні громадської ради, повідомляє «Голос Громади».

Цілий штат працівників, а саме – 16 осіб, не оформлених відповідно до вимог державного трудового законодавства виявила спільна комісія інспекторів Держпраці та посадовців управління економіки міської ради на приватному швейному виробництві в Олександрії. Керівнику підприємства вручено відповідний припис, суб`єкт підприємництва перебуває на контролі комісії з легалізації праці. Про це доповів начальник управління економіки Ростислав Черевашко на черговому засіданні громадської ради, яка відбулася в Олександрійській міській раді 6 жовтня під головуванням секретаря міськради Вікторії Косяк.

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А всього з початку поточного року, за словами доповідача Р.Черевашка, перевірено 777 суб`єктів господарювання. Результати такі: виявлено 170 незареєстрованих найманих працівників; 21 з перевірених підприємств нараховують своїм працівникам заробітну плату, меншу від мінімальної, що встановлена державою. Виходячи з цього, складені довідки з пропозиціями щодо усунення недоліків та проведено роз’яснювальну роботу з роботодавцями. Після проведених перевірок роботодавцями зареєстровано 153 своїх працівників. За підрахунками, економічний ефект від їх офіційного працевлаштування на кінець року має становити 1,2 мільйона гривень.

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Також на засіданні громадської ради розглядалися інші питання: про фінансову підтримку з міського бюджету олександрійських громадських організацій на реалізацію їхніх проєктів і програм соціальної спрямованості;

обговорення міських заходів до відзначення у жовтні Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та річниці визволення України від загарбників у ІІ Світовій війні;
звернення ветеранської організації міста про допомогу незахищеним категоріям громадян.

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