Ця вічна боротьба з «підпільним фронтом»…

Приватне виробництво з «підпільними» працівниками та понад сотня інших «нелегалів» – про результати роботи комісії з протидії тіньовій трудовій зайнятості йшлося на останньому засіданні громадської ради, повідомляє «Голос Громади».

Цілий штат працівників, а саме – 16 осіб, не оформлених відповідно до вимог державного трудового законодавства виявила спільна комісія інспекторів Держпраці та посадовців управління економіки міської ради на приватному швейному виробництві в Олександрії. Керівнику підприємства вручено відповідний припис, суб`єкт підприємництва перебуває на контролі комісії з легалізації праці. Про це доповів начальник управління економіки Ростислав Черевашко на черговому засіданні громадської ради, яка відбулася в Олександрійській міській раді 6 жовтня під головуванням секретаря міськради Вікторії Косяк.

А всього з початку поточного року, за словами доповідача Р.Черевашка, перевірено 777 суб`єктів господарювання. Результати такі: виявлено 170 незареєстрованих найманих працівників; 21 з перевірених підприємств нараховують своїм працівникам заробітну плату, меншу від мінімальної, що встановлена державою. Виходячи з цього, складені довідки з пропозиціями щодо усунення недоліків та проведено роз’яснювальну роботу з роботодавцями. Після проведених перевірок роботодавцями зареєстровано 153 своїх працівників. За підрахунками, економічний ефект від їх офіційного працевлаштування на кінець року має становити 1,2 мільйона гривень.

Також на засіданні громадської ради розглядалися інші питання: про фінансову підтримку з міського бюджету олександрійських громадських організацій на реалізацію їхніх проєктів і програм соціальної спрямованості;

обговорення міських заходів до відзначення у жовтні Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та річниці визволення України від загарбників у ІІ Світовій війні;

звернення ветеранської організації міста про допомогу незахищеним категоріям громадян.