Цими малими «водолазками» міг би пишатися Грінпіс (просто епізод)

Такий собі буденний випадок з життя Олександрії нещодавно мимохідь потрапив в об`єктив «Голосу Громади». Здавалося б, зовсім непримітний епізод, але в ньому є свій підтекст…

Один з недавніх дуже спекотних днів, площа Європейська. У невеличкому фонтані, що на цій площі, бовтаються двоє дівчаток, на вигляд – років десяти. Ну начебто нічого особливого: діти бавляться, рятуючись від спеки. Але якщо придивитися, розважалися вони якось наче трохи дивно: бродять по коліна в воді, щось видивляються у ній, нахиляються і руками ніби виловлюють …

Проходячи мимо, кореспондент «Голосу Громади» жартома запитав: «Ну що, дівчата, ловиться риба?» Але діти, схоже, не були налаштовані на жарти – одна з дівчаток коротко і серйозно пояснила, не полишаючи свого заняття: «Не риба – шишки!». І загальна картина вималювалась так. Ці двоє дітей, прогулюючись площею, звернули увагу, що басейн міні-фонтану захаращений ялиновими шишками – ялини, як відомо, ростуть на цій же площі – та іншим сміттям (адже у нас завжди знайдеться хтось, у кого просто руки сверблять, щоб утворити якусь капость). Такий стан речей дівчатка визнали для себе неприйнятним. Потім була коротка «виробнича нарада», розподіл «робочих завдань», після чого обидві юні добровільні «водолазки» зняли кросівки, поклали їх та свої дитячі сумочки на парапет чаші басейну і полізли у воду…

Приблизно через півгодини мені довелося знову проходити мимо того ж місця. «Підводно-пошукові» роботи тут вже були згорнуті, дно фонтану зразково очищене від непотребу, а все зайве, що було в ньому, акуратно складене на парапеті. Двірникам-комунальникам залишилося небагато – лише згорнути совком зібране дітьми сміття у мішок. Самих «водолазок» на місці вже не було: виконавши свій «громадянський обов`язок», вони пішли кудись далі у своїх дівчачих справах…

…Ну і що тут особливого, діти просто порозважались – навіщо стільки тексту про це? – скаже скептик. Так, можливо, ця подія справді «не тягне» на сенсацію. І все ж дозволимо собі трохи «моралі».

Момент перший. Начебто й дрібниця, але дітей ніхто не примушував і навіть не просив чистити цей фонтан – вони зробили свою добру справу не за плату чи похвалу, не за гарні оцінки в щоденник, а просто так, за велінням своєї дитячої совісті. Мовчки зробили роботу і так само тихо пішли собі. (Між іншим, певною мірою – ризикуючи: адже у не зовсім чистій воді можна було випадково і поранитись об які-небудь гострі предмети).

Момент другий (песимістичний). Чому у нас так заведено, що задля того, аби десь було гарно, хтось спочатку насвинячить, а після нього іншим доводиться докладати «героїчних» зусиль, аби це свинство виправити та знову зробити гарно (і так – по колу, без кінця)?

І момент третій (оптимістичний): Якось самі собою просяться слова вдячності на адресу «сім`ї і школи», чи інших тих, хто причетний до виховання цих двох юних «волонтерок»: здається, тут зерно доброти і свідомості справді посіяне правильно і воно вже дало такі ж правильні паростки. А ще хочеться вірити, що ці двоє дівчаток не розгублять свої чисті дитячі уявлення про те, що значить «добре і погано», у своєму подальшому дорослому житті, в нашому такому прагматичному і занадто раціоналізованому світі…

(Примітка: Грінпіс, англ. Greenpeace – «Зелений мир, світ» – тут просто до слова: міжнародна неурядова організація, завдання якої – сприяти екологічному відродженню і збереженню природи та ін. Грінпіс у своїй діяльності спирається не на урядові фінансові програми, а виключно на громадськість, волонтерів та благодійників).