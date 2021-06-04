Цими вихідними мешканців Кіровоградщини вакцинуватимуть від COVID-19

До Кіровоградщини надійшла ще одна партія вакцини від коронавірусу, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, впродовж 5 та 6 червня, мобільні медичні бригади проводитимуть вакцинацію для людей з листа очікування.

«Нині в області достатня кількість вакцин, зокрема, препарату CoronaVac/Sinovac BioNTech. Маємо у залишку 8600 доз, вчора ми отримали її 3100 доз. Ми проводимо вакцинацію цим препаратом організованим колективам, у нас є їх перелік – це працівники критичних інфраструктур, плануємо вакцинувати працівників пошти, лісництв. Також ми будемо проводити вакцинацію людям з листа очікування. У пунктах щеплення вже протягом цих вихідних будуть проводити імунізацію для цих людей», – йдеться у тексті.