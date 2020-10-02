«Туди-сюди»: батькам Кіровоградщини знову повернули «пакунок малюка»

Замість грошової допомоги ВР України вирішила повернула батькам «пакунок малюка», повідомляє «Голос Громади».

Два роки тому був запроваджений «пакунок малюка», з отриманням якого постійно виникали певні проблеми. Через це в липні цього року бейбі-бокси замінили на грошову компенсацію батькам у розмірі 5 тис.грн.

Аби отримати ці кошти батькать мали видавати банківську карту, однак з її отриманням виникли ще більше проблем.

У наступному році мають запустити опцію монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не бейбі-боксам.