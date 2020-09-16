ТВК зареєструвала Андрія Коломійцева у кандидати на посаду Приютівського селищного голову

Сьогодні, 16 вересня, Андрій Коломійцев — діючий голова Приютівської об’єднаної територіальної громади повідомив, що територіальна виборча комісія зареєструвала його на посаду Приютівського селищного голови.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку Андрія Коломійцева у Фейсбук.

“Багато з вас вже сьогодні запитують мене про те, чи буду я висувати свою кандидатуру на цих виборах. Тож хочу проінформувати щодо своєї позиції на майбутніх місцевих виборах. Я прийняв для себе відповідальне рішення — вдруге балотуватися на посаду голови Приютівської об’єднаної територіальної громади. Вчора подав документи до виборчої комісії, а вже сьогодні маю на руках постанову ТВК про реєстрацію та посвідчення кандидата. Тому сподіваюсь на подальшу вашу підтримку і довіру!” – йдеться на сторінці кандидата.

Андрій Коломійцев — діючий голова Приютівської громади, який вже два роки поспіль успішно очолює ОТГ.